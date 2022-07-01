Ринок не наздогнати! Як змінювалися ціни на нафту Brent та WTI за перші півроку

Як змінювалися ціни на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У другій половині дня п'ятниці, 1 липня, нафтові ф'ючерси демонструють зростання після різкого спаду, який розпочався напередодні.

Про це пише Інтерфакс-Азербайджан.

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Так, вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures стали дорожчими на 2,61 дол. (2,39%) – до 111,63 дол./барель.

А нафта марки WTI на серпень на електронній сесії Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) теж додала в ціні на 2,34 долара (2,21%) – до 108,10 дол./барель.

Зазначається, що нафта Brent, судячи з даних Dow Jones Market Data, у червні 2022 року спочатку стала дешевшою на 6,5% у червні, але за підсумками другого кварталу ціна зросла на 6%.

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Щодо нафти WTI, то її ціна спочатку теж знизилася — на 7,8% першого місяця літа. Але потім вартість чорного золота зросла на 5,5%, свідчать дані.

Як Росія заробляє на нафті

Ринкова вартість флагманської російської нафти марки Urals стала дорожчою на 15 доларів за останній місяць. Наразі її продають по 90 доларів за барель.

На російську нафту є попит, оскільки чорне золото РФ активно купують країни Азії. До того ж, останніми тижнями з'явилося багато невеликих торгових будинків, які хочуть вести бізнес з Росією. Все це допомагає агресору зберігати потоки нафти до Азіатського регіону.

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Раніше ми розповідали, в якій країні знайшли запаси нафти на 1 млрд. доларів. Також ми писали, хто допомагає Путіну продавати нафту на Захід.