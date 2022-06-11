"Запрет газа невозможен": почему Венгрия будет блокировать новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исключил перспективу отказа от газа агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгрия заявила о невозможности поддержки запрета российского газа в рамках следующего пакета санкций ЕС (по счету уже седьмого). По сути, позиция страны по отношению к голубому топливу РФ остается такой же, как и была по отношению к эмбарго на импорт нефти агрессора.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает CNBC.

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Такие комментарии прозвучали после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Запад не сможет отказаться от российской нефти и газа в течение нескольких лет.

"У нас должна быть очень четкая позиция по поводу войны, мы осуждаем Россию за эту военную агрессию. Мы поддерживаем Украину. Но мы должны учитывать и реальность", – сказал министр.

Напомним, что первоочередной задачей ЕС в санкционной политике против РФ было введение эмбарго в отношении нефти агрессора. В конце мая Европа согласовала частичный запрет на сырье.

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