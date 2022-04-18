Наводят порядок после "русского мира": как УЗ возле Киева чинит железнодорожный мост

В Киевской области продолжаются работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста на участке Коростень – Киев.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Сейчас ремонтные бригады занимаются обустройством ростверков и временных опор, после чего начнется установка пролетного строения.
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В работе задействованы железнодорожники Львовского мостостроительного поезда, а также специалисты Государственной спецслужбы транспорта.
"Работы идут по графику, задание выполним вовремя", – отметил начальник мотостроительного поезда Константин Ищук.
Восстановление моста позволит Укрзализныце возобновить железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева.
Поезда в Чернигов
На днях Укрзализныця вернула железнодорожного сообщение между Киевом и Черниговом, который больше месяца был заблокирован российскими войсками.
Город подвергался масштабным вражеским обстрелам, в результате чего были повреждены железнодорожные пути. После отступление оккупантов от города, железнодорожники оперативно отремонтировали поврежденный участок полотна.
Пока что между Киевом и городом будет курсировать один дизель-поезд с сообщением "Киев--Пассажирский – Чернигов". В составе поезда будут два рельсовых автобусов "PESA", он будет ездить дважды в сутки.
Сегодня уже рассказывали, что в мире появился самый длинный авиамаршрут из-за агрессии РФ, и писали, "Укрзализныця" запустила поезд "Интерсити+" за границу.