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"Оператор ГТС" начал заполнять хранилища: хватит ли украинцам газа на зиму

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 17:58
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Глава "Оператора ГТС" рассказал, как изменилось потребление газа в Украине из-за войны
Украинцев ждет самый сложный отопительный сезон
Украинцев ждет самый сложный отопительный сезон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Следующий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины и для его прохождения в подземные хранилища закачали уже 11 млрд. кубов газа. К зиме эти цифры должны составить 19 млрд кубов.

Об этом во время брифинга заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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По словам Макогона, Кабмин тщательно занимается вопросом подготовки к этому периоду, и именно 19 млрд кубометров голубого топлива в подземных хранилищах позволят Украине без проблем пройти его.

Этого газа должно хватить для населения, тепловых станций и для отопления.

Также Макогон рассказал, что стране придется закупить дополнительные объемы газа, поскольку собственной добычи недостаточно, чтобы покрыть все потребности.

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"До войны мы потребляли 30 млрд кубометров в год. Добывали самостоятельно 20 млрд. Сейчас уменьшилось потребление. Ожидаем, что будет на уровне 21-22 млрд, добыча тоже немного уменьшилась. Дополнительные 3-4 млрд кубометров нам нужно импортировать", – объяснил он.

Отопительный сезон 2022/2023

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в некоторых населенных пунктах не удастся возобновить централизованные поставки до конца этого года, то есть и до старта нового отопительного сезона.

Такая ситуация возникла из-за российских обстрелов и бомбардировок, которые полностью разрушили сотни котельных и других инфраструктурных объектов и теперь их придется отстраивать с нуля.

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Премьер также рассказал, что правительство уже создало запас быстрых модульных котельных на разных видах топлива. Их можно разворачивать в течение одной недели.

Кроме этого, в Украине даже на худший случай все процедуры прописаны и согласованы с органами местного самоуправления.

"Сегодня" ранее писали, что будет с тарифами на тепло этой зимой, и рассказывали, какой будет температура в квартирах украинцев.

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