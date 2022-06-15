Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Industry Компании

На одну сеть АЗС станет меньше? Чьи активы арестовали в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 12:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какую компанию арестовали за финансирование войны в Украине
СБУ арестовала белорусскую компанию в Украине
СБУ арестовала белорусскую компанию в Украине / Фото: СБУ, Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины арестовала активы белорусской топливной компании, которая участвовала в финансировании агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 15 июня.

Реклама

Правоохранители арестовали корпоративные права и банковские счета общей стоимостью около 20 млн грн.

Компания специализировалась на оптовой торговле разными видами топлива и за последний год экспортировала в нашу страну своих товаров почти на 20 млрд грн. Среди ее учредителей были белорусские госпредприятия, часть сырья закупалась в России и таким образом налоги поступали в бюджеты обеих стран.

Арестованные активы передали Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Реклама

Также СБУ открыла уголовное производство сразу по двум статьям – за финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата власти и растрату.

На опубликованном СБУ фото название закрыто, но не трудно догадаться, что речь идет о компании "БНК Украина", которая имеет собственную сеть АЗС в Украине. В частности их заправки можно увидеть в Киеве и области. Дальнейшая судьба этих АЗС пока не известна.

Передача "Нафтогазу" заправок

После начала войны Кабмин принял решение передать "Нафтогазу" около 170 заправок Glusco. Многие с надеждой восприняли это новшество и решили, что это как то поможет победить бензиновый кризис.

Реклама

Однако заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что именно на базе Glusco никакой государственной сети заправок создано не будет, а значит и сверхнизких цен никто устанавливать не будет.

По словам эксперта, идея с национальной сетью АЗС вообще не может быть воплощена, пока в уставе "Нафтогаза" не будет соответствующих изменений и не будет установлен наблюдательный совет.

"Сегодня" ранее писали, какое имущество еще получит "Нафтогаз", и рассказывали что происходит с ценами на топливо в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Водородное чудо
В Польше создали уникальный автобус
Смотреть фото
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять