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На одну мережу АЗС поменшає? Чиї активи заарештували в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 12:15
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Розповідаємо, яку компанію заарештували за фінансування війни в Україні
СБУ заарештувала білоруську компанію в Україні
СБУ заарештувала білоруську компанію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України заарештувала активи білоруської паливної компанії, яка брала участь у фінансуванні агресії РФ.

Про це повідомила прес-служба СБУ у середу, 15 червня.

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Правоохоронці заарештували корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю близько 20 млн. грн.

Компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі різними видами палива та за останній рік експортувала до нашої країни своїх товарів майже на 20 млрд. грн. Серед її засновників були білоруські держпідприємства, частина сировини закуповувалась у Росії і таким чином податки надходили до бюджетів обох країн.

Арештовані активи передали Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Також СБУ відкрила кримінальне провадження одразу за двома статтями – за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення влади та розтрати.

На опублікованому СБУ фото назва закрита, але не важко здогадатися, що йдеться про компанію "БНК Україна", яка має власну мережу АЗС в Україні. Зокрема їх заправки можна побачити у Києві та області. Подальша доля цих АЗС поки що не відома.

Передача "Нафтогазу" заправок

Після початку війни Кабмін ухвалив рішення передати "Нафтогазу" близько 170 заправок Glusco. Багато хто з надією сприйняв цю новацію і вирішив, що це якось допоможе перемогти бензинову кризу.

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Проте заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев заявив, що саме на базі Glusco жодної державної мережі заправок не буде створено, а значить і наднизьких цін ніхто встановлювати не буде.

За словами експерта, ідея з національною мережею АЗС взагалі не може бути втілена, поки в статуті "Нафтогазу" не буде відповідних змін і не встановлять наглядову раду.

"Сьогодні" раніше писали, яке майно ще отримає "Нафтогаз", і розповідали що відбувається з цін на паливо в Україні.

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