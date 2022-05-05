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В Бородянке после деоккупации снова заработал интернет

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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5 мая, 17:05
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Жителям Бородняки восстановили доступ в интернет. Город больше месяца находился под оккупацией России
В Бородянке снова заработал интернет
В Бородянке снова заработал интернет

Специалисты АО "Укртелекома" возобновили работу узла связи в населенном пункте Бородянка и вернули услуги интернет-доступа для абонентов города

1 541 час и 51 минута – столько времени прошло до возобновления работы интернет-узла "Укртелекома" в пгт Бородянка, что в Киевской области. За это время здание, в котором размещаются узлы связи оператора, пережило обесточивание, прямые обстрелы, пожары, оккупацию и переустройство в логово врага.

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Здание, хотя и получило значительные повреждения, но выстояло. В то же время многие станционное и линейное оборудование сетей "Укртелекома" были выведены из строя или полностью разрушены в пожарах или трощах.

В настоящее время работа узла возобновлена, заменены основные элементы поврежденной телекоминфраструктуры. Продолжаются локальные работы по обновлению абонентской распределительной сети в населенном пункте.

Продолжаются работы по восстановлению услуг фиксированной телефонии. Аварийно-восстановительные бригады координируют свои действия с подразделениями ГСЧС, в частности саперными, энергетиками и другими службами.

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Раньше мы показывали, что оставили после себя российские кафиры в здании "Укртелекома" на территории Бородянского общества, а также писали о восстановление интернета на территории Херсонской области.

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