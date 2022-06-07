Россия может остаться без заводов по производству свинца: что происходит

Из-за остановки экспорта и падения спроса внутри страны на заводах уже скопились двухмесячные запасы свинца

В России остановился экспорт свинца, заводы на грани закрытия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хотя Россия и продолжает отрицать, что война в Украине и западные санкции никак не влияют на экономику страны, тем не менее внутри РФ продолжает останавливаться промышленность. Например, российские заводы, которые занимаются производством свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Санкции действуют

Отмечается, что экспорт свинца за рубеж прекратился из-за санкций и после введения лицензирования экспорта. Заводы так и не получили обещанных правительством РФ разовых лицензий на экспорт металла.

Так как вывозить металл в другие страны стало невозможно, а спрос внутри страны оказался очень низким, на заводах по производству свинца скопились двухмесячные запасы продукции. Более того, часть предприятий находится на грани закрытия: загрузка на них упала до 30% от мощности.

Журналисты утверждают, что экспорт металла из России в ЕС практически не происходит с марта из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций. А с 10 июля такие поставки вообще окажутся под запретом в рамках пятого пакета санкций Евросоюза против России.

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С оглядкой на Китай

В условиях санкций Россия может перенаправить экспорт своего свинца в Китай, который и так покупает у агрессора почти 90% производимых свинцовых концентратов.

Но главные заводы находятся в центральной части России, поэтому при поставках в КНР могут возникнуть логистические трудности, отмечают эксперты.

Нефтяные схемы

Китай продолжает сохранять нейтральную позицию по поводу войны России против Украины, но при этом всячески помогает Кремлю сбывать российскую нефть, которая тоже оказалась под санкциями.

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Так, страны придумали удобную схему поставок черного золота в Китай из РФ, используя для этого морские пути. Поставки нефти сейчас выглядят так:

небольшие танкеры типа "Афрамакс" или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока;

нефть перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее.

Такой маршрут увеличивает время доставки нефти к получателю, но вместе с тем возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры.

Ранее мы рассказывали, как санкции Запада остановили работу крупного вагоностроительного завода в России. Также писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций.