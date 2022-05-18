2022 буде рекордним – що прискорить всесвітній зелений перехід

Війна в Україні підштовхне зелений перехід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2022 році приріст використання енергії з альтернативних джерел буде рекордним.

Про це свідчать дані у новому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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Однією з головних причин прискорення зеленого переходу є розв'язана Росією війна, яка змусила багато країн задуматися про використання кривавих ресурсів агресора.

За прогнозами аналітиків, річний приріст потужностей відновлюваної енергетики у світі досягне 320 ГВт.

Серед лідерів експерти бачать Китай, Латинську Америку та Європейський Союз, а приблизно 60% нових інсталяцій забезпечить фотоелектричну сонячну енергетику.

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"Розвиток енергетичного ринку в останні місяці, особливо в Європі, ще раз довів важливу роль відновлюваних джерел енергії у підвищенні енергетичної безпеки, на додаток до скорочення викидів", – заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

Україна вироблятиме зелений водень

Саме про це наша країна домовилася з німецькою транснаціональною компанією MAN Energy Solutions та ANDRYTZ HYDRO.

Меморандум підписала компанія "Укргідроенерго", яка заявила, що найперспективнішим проєктом у цьому меморандумі є "Впровадження сучасних технологій виробництва "зеленого" водню".

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За словами німецьких партнерів, Україна має великий потенціал та може стати яскравим гравцем цього ринку.

"Сьогодні" раніше розповідали про унікальний водневий автомобіль, який не потрібно заправляти, і писали, які країни наблизилися найсильніше до зеленого переходу.