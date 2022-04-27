Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Вирішить долю всієї Європи: яка країна може забезпечити всіх зеленим воднем

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 17:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, хто може визначити долю зеленого переходу для всієї Європи
Звідки Європа отримуватиме зелену енергетику
Звідки Європа отримуватиме зелену енергетику / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Завдяки Фінляндії Європа може отримати потрібну кількість зеленого водню, щоб досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Про це повідомляє національна електромережа Фінляндії Fingrid.

Реклама

Ця компанія прагне інтегрувати водень у енергосистему та вивести країну на карту водневих технологій.

Fingrid вже підписала різні угоди на понад 5 тис. МВт для проєктів, які планується завершити у 2022-2024 роках.

Загалом до електромережі хочуть підключитися на 150 тис. МВт. Якщо вдасться реалізувати всі проєкти, то Fingrid вироблятиме близько 500 ТВтч електроенергії на рік.

Реклама

З цієї енергії можна буде виробляти 300 ТВтч чистого водню, що може залишити без вуглецю промисловість.

"Трубопровід водневої інфраструктури може сприяти гнучкості енергетичної системи, ефективній передачі енергії та зниженню ризиків для виробників та споживачів", – заявила керівник відділу стратегічного аналізу та досліджень у компанії Gasgrid Finland Сара Кяркі.

Україна може замінити російську нафту

Україна теж має зелені багатства, наприклад, зі звичайного ріпаку, який ми вирощуємо в досить великих обсягах, можна виробляти біодизель.

Реклама

З одного гектара рослин виходить більше тонни біодизеля, заявляє фермер Віктор Шеремет.

За його словами, Міністерству енергетики варто замислитися над використанням ріпаку як біопалива за нинішніх обставин.

"Сьогодні" також писали, що вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати, і розповідали про сонячні батареї, які можуть працювати навіть уночі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,59
34,09
38,65
-
35,79
34,09
38,65
-
-
34,09
38,59
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,55
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти