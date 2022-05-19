Акції "Лукойлу" раптово просіли – що відбувається з нафтовим гігантом

Акції "Лукойлу" кинулися вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської приватної нафтової компанії "Лукойл" відкрили день падінням.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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У четвер, 19 травня, станом на 12:00 акції "Лукойлу" впали на 1,64% порівняно з 18 числом. Ще вчора компанія мала невелике зростання, в цілому останнім часом цінні папери на біржі дуже нестабільні.

Якщо брати значення за останні 5 днів, то вони зросли порівняно з попереднім періодом на 0,61%, а якщо подивитися на динаміку за місяць, то акції "Лукойлу" просіли на 1,76%.

Динаміка акцій "Лукойл" за місяць / Фото: скріншот

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Ціни на нафту

Водночас ціни на нафту раптово зросли. У середу, 18 травня, чорне золото марки Brent піднялося в ціні на 1,5%, до 113,99 долара/барель.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2%. Ціна зросла до 115,25 дол./барель у червні та 112,23 дол./барель у липні.

Основною причиною стрибка експерти вважають ослаблення карантинних обмежень у Китаї.

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Підсилює ціновий тиск і затягування введення нафтового ембарго на чорне золото з РФ країнами Євросоюзу.

Ну і нарешті зниження запасів нафти у США теж зіграло злий жарт з ринком і викликало подорожчання.

"Сьогодні" раніше писали, яку хитрість для газового шантажу Європи вигадав "Газпром", і розповідали, через що у європейців стався ціновий шок.