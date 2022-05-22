Австралійські вчені навчилися видобувати енергію сонця вночі – як це працює

В Австралії навчилися використовувати енергію від сонця вночі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Австралійські вчені знайшли спосіб, як використати сонячну енергію навіть після заходу сонця. Завдяки цьому у світі може статися справжній прорив серед відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє видання Euronews.

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"Це може означати можливість досягнення кінцевої мрії про відновлювану енергію: виробництво електроенергії без перерв із заходом сонця", – зазначають вчені з Університету Нового Південного Уельсу.

Повідомляється, що для свого експерименту дослідники використовували терморадіаційний діод, щоб захопити інфрачервоне випромінювання, коли тепло поглинене землею вдень виходить на поверхню, а потім перетворюється на електроенергію.

Кількість енергії, виробленої дослідниками, була дуже невеликою, приблизно еквівалентною 0,001% звичайної сонячної батареї.

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Вчені сподіваються, що завдяки своєму відкриттю їм вдасться залучити нові інвестиції до розробки, що дозволить підвищити ефективність технології до 10%.

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