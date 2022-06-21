Білорусь потрапила до газової пастки: чому Мінськ не може розрахуватися з Кремлем

Білорусь потрапила до газової пастки Кремля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Білорусь потрапила у власну газову пастку через потурання Кремлю з формулою оплати блакитного палива рублями.

Про це пише опозиційне видання "Наша Ніва".

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Справа в тому, що за контрактом із "Газпромом" країна мала платити за блакитне паливо з розрахунку 128 доларів за тисячу кубометрів, в американській валюті для Білорусі ця ціна фіксована.

У політичних цілях Мінськ довго вимагав переходу на оплату газу в російських рублях за кремлівською схемою і рішення було ухвалено після початку повномасштабної війни в Україні.

Проте таку вимогу Москва висунула не лише своєму сателіту, а й європейським країнам і при цьому штучно підняла курс російського рубля до долара та євро.

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Зараз один долар коштує 56 "дерев'яних" за офіційним курсом, тоді як ринковий курс становив би близько 80-120 рублів. Комфортний курс для Білорусі становить 75-80 руб/дол.

"Мінськ не проводить платежі за поточним курсом: зробиш один транш – і решту доведеться робити за умовами першого, такою є політика "Газпрому", – розповідає поінформоване джерело.

Адже за нинішніх умов за газ довелося б віддати більше, ніж раніше закладалося у фіксований тариф.

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Мінськ намагається почекати, коли карбованець обвалиться, або сподівається змінити формулу ціни.

Заміна російського газу

Тим часом Болгарія готується перейти на повноцінні постачання блакитного палива із Азербайджану з 1 липня.

У червні має завершитися тестове прокачування газу інтерконектором Греція – Болгарія (IGB) і після цього розпочнеться повноцінне постачання.

Рішення було ухвалено після того, як "Газпром" відключив країну від газопостачання. за відмову платити рублями.

Після цього у Болгарії заявили, що припиняють будь-які переговори та співпрацю з російським монополістом.

"Сегодня" раніше писали, що російський газовий гігант не забронював транзитні потужності наступного місяця і розповідали, чому компанія зупинила постачання по "Турецькому потоку".