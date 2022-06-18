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"Турецький потік" все? Чому "Газпром" зупинив постачання блакитного палива

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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18 червня, 15:01
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Розповідаємо, чому російський монополіст "Газпром" не постачатиме газ "Турецьким потоком"
Чому постачання газу "Турецьким потоком" зупиниться
Чому постачання газу "Турецьким потоком" зупиниться / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Все частіше з'являються повідомлення про те, що "Газпром" зупиняє поставки тим чи іншим країнам різними трубопроводами. З 21 по 28 червня таких поставок не буде і "Турецьким потоком" до Туреччини та Європи.

У "Газпромі" пояснили, у чому причина зупинки.

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Газ не постачатимуть тимчасово через ремонт

Згідно з повідомленням компанії, зупинка буде тимчасовою і плановою.

"Транспортування газу по обох нитках газопроводу "Турецький потік" буде тимчасово призупинено у період з 21 по 28 червня 2022 року у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт", – йдеться у заяві.

У "Газпромі" стверджують, що всі сторони знають про цю зупинку і профілактику проводитимуть з їхнім погодженням.

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Нагадаємо, що "Турецький потік" проходить через Чорне море до Туреччини. Його проєктна потужність – 31,5 млрд куб. м газу в рік. Через газопровід постачають блакитне паливо не лише до Туреччини, а і транзитом до деяких країн Європи.

Поставки скоротилися і "Північним потоком-1"

Як ми писали раніше, "Газпром" заявив, що не може забезпечити постачання звичних 167 млн кубометрів на добу "Північним потоком-1". А причина в тому, за їхніми словами, що компанія Siemens почала невчасно проводити ремонтні роботи.

Загалом постачання газу з РФ з початку повномасштабної війни з Україною впало на 30%. А за деякими оцінками, у 2022 році обсяг поставок блакитного палива трубопроводами може впасти до 100 млрд куб. м зі 140 млрд куб. м.

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"Сьогодні" також писали про те, що російський дипломат погрожує європейській країні газовою "катастрофою", і навіщо "Газпром" переносить штаб-квартиру до Туреччини.

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