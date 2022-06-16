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Новий газовий шантаж від РФ: кому Кремль погрожує "катастрофою"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 червня, 16:54
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Розповідаємо, який російський дипломат погрожує європейській країні газовою "катастрофою"
Росія вигадала новий спосіб газового шантажу
Росія вигадала новий спосіб газового шантажу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія знову залякує Європу відключенням газу. Цього разу "катастрофу" пророкують Німеччині.

Про це заявив посол РФ у ЄС Володимир Чижов, повідомляють російські ЗМІ.

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Чижов заявив, що "катастрофою" для ФРН стане нібито зупинка "Північного потоку-1".

"Наступні проблеми з ремонтом турбін можуть призвести до зупинки "Північного потоку", це буде катастрофа для Німеччини", – заявив дипломат.

Що сталося з "Північним потоком-1"?

Раніше російський монополіст "Газпром" різко скоротив подачу блакитного палива цією трубою, пославшись на технічні проблеми.

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Компанія Siemens затримує ремонтні роботи на газопроводі агресора через санкції, хоча насправді причин для такого різкого скорочення роботи немає.

Крім того, "Газпром" не використовує заброньовані транзитні потужності через українську ГТС.

Вже оплачені потужності на точці входу "Суджа" становлять 77,2 млн. куб. м газу на добу, а РФ качає не більше 42 млн. куб. м на добу.

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Наразі українська компанія виставила на аукціон додаткові 15 млн кубометрів на добу по точці з'єднання "Суджа" і у поєднанні зі звичайними потужностями це може повністю компенсувати зменшення обсягів транзиту через "Північний потік -1".

За словами голови Оператора ГТС України Сергія Макогона, монополіст вдається до чергового політичного тиску на ЄС, де зброєю виступає газ.

"Сьогодні" раніше писали, навіщо "Газпром" переносить штаб-квартиру до Туреччини, та розповідали, чому над компанією нависла серйозна криза.

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