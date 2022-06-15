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Українська ГТС готова компенсувати обсяги "Північного потоку – 1": "Газпром" знову маніпулює

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 19:40
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Російський газовий монополіст забронював українські потужності, але не використовує їх на повну
Російська компанія зменшила обсяги транзиту через Україну
Російська компанія зменшила обсяги транзиту через Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 15 червня російський "Газпром" забронював і оплатив потужності української газотранспортної системи на точці входу "Суджа" в обсязі 77,2 млн кубометрів газу на добу.

Як повідомив Оператор ГТС України, компанія з РФ не використовує заброньовані потужності на максимум – поточний фактичний рівень транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

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"РФ може використати 35 млн кубометрів на добу заброньованих потужностей без будь-яких додаткових дій чи витрат", – зауважив український оператор.

Російській стороні на час форс-мажору в "Сохранівці", спричиненого окупантами, та несанкціонованого втручання в роботу об’єктів ОГТСУ, надали можливість безкоштовно перенести заброньовані потужності на точку з’єднання "Суджа", але опцією "Газпром" не скористався.

Старий спосіб тиснути на ЄС

Зараз українська компанія виставила на аукціон додаткові 15 млн кубометрів на добу по точці з’єднання "Суджа". Монополіст із РФ може збільшити транзит через Україну на 82,4 млн кубометрів на добу, що могло б компенсувати зменшення обсягів транзиту через "Північний потік – 1".

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"З метою сприяння підготовці країн Європи до наступного опалювального сезону, ОГТСУ готовий розглянути можливість додаткового тимчасового збільшення обсягів транзиту, за умови відповідного звернення "Газпрому", – додали в компанії.

За словами директора ОГТСУ Сергія Макогона, Росія заявила про технічну проблему зі свого боку, що призведе до скорочення постачання газу "Північним потоком – 1" на 100 млн кубометрів газу на добу. Способів її розв’язання в РФ не запропонували.

Оскільки навіть заброньовані потужності української системи "Газпром" використовує не в повному об’ємі, керівництво Оператора ГТС України припускає, що монополіст вдається до чергового політичного тиску на ЄС, де зброєю виступає газ.

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Скорочення постачання

14 червня у російському "Газпромі" заявили, що не можуть забезпечити постачання звичних 167 млн кубометрів на добу "Північним потоком – 1". Монополіст зменшив постачання на 40%.

За попередньою інформацією, востаннє росіянам вдалося прокачати лише 100 млн кубометрів блакитного палива. Причиною скорочення об’ємів транзиту називають невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens.

Мовляв, через виявлені технічні несправності двигунів Ростехнагляд видав припис про тимчасову заборону діяльності, а Siemens не повернула вчасно газоперекачувальні агрегати з ремонту. У зв’язку з цим на компресорній станції "Портова" можна використовувати лише три ГПА. Загалом пропускна спроможність "Північного потоку – 1" становить 27 млрд куб. м на рік.

"Сьогодні" раніше розпитали фінансового аналітика й економіста Олексія Куща про те, як можна зупинити "Північний потік – 1", та писали, де Україна шукатиме блакитне паливо до наступного опалювального сезону.

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