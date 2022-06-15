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Украинская ГТС готова компенсировать объемы "Северного потока – 1": "Газпром" снова манипулирует

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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15 июня, 19:40
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Российский газовый монополист забронировал украинские мощности, но не использует их по полной
Российская компания уменьшила объемы транзита через Украину
Российская компания уменьшила объемы транзита через Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 15 июня российский "Газпром" забронировал и оплатил мощности украинской газотранспортной системы на точке входа "Суджа" в объеме 77,2 млн кубометров газа в сутки.

Как сообщил Оператор ГТС Украины, компания из РФ не использует забронированные мощности на максимум – текущий фактический уровень транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.

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"РФ может использовать 35 млн кубометров в сутки забронированных мощностей без каких-либо дополнительных действий или расходов", – отметил украинский оператор.

Российской стороне на время форс-мажора в "Сохрановке", вызванного оккупантами, и несанкционированного вмешательства в работу объектов ОГТСУ, предоставили возможность бесплатно перенести забронированные мощности на точку соединения "Суджа", но опцией "Газпром" не воспользовался.

Старый способ давить на ЕС

Сейчас украинская компания выставила на аукцион дополнительные 15 млн кубометров в сутки по точке соединения "Суджа". Монополист из РФ может увеличить транзит через Украину на 82,4 млн кубометров в сутки, что могло бы компенсировать уменьшение объемов транзита через "Северный поток – 1".

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"С целью содействия подготовке стран Европы к следующему отопительному сезону, ОГТСУ готов рассмотреть возможность дополнительного временного увеличения объемов транзита при условии соответствующего обращения "Газпрома", – добавили в компании.

По словам директора ОГТСУ Сергея Макогона, Россия заявила о технической проблеме со своей стороны, что приведет к сокращению поставок газа "Северным потоком – 1" на 100 млн кубометров газа в сутки. Способов ее решения в РФ не было предложено.

Поскольку даже забронированные мощности украинской системы "Газпром! использует не в полном объеме, руководство Оператора ГТС Украины предполагает, что монополист прибегает к очередному политическому давлению на ЕС, где оружием выступает газ.

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Сокращение поставок

14 июня в российском "Газпроме" заявили, что не могут обеспечить поставки привычных 167 млн кубометров в сутки "Северным потоком – 1". Монополист снизил поставки на 40%.

По предварительной информации, последний раз россиянам удалось прокачать лишь 100 млн кубометров голубого топлива. Причиной сокращения объемов транзита называют несвоевременное проведение ремонтных работ компанией Siemens.

Мол, из-за обнаруженных технических неисправностей двигателей Ростехнадзор выдал предписание о временном запрете деятельности, а Siemens не вернула вовремя газоперекачивающие агрегаты с ремонта. В связи с этим на компрессорной станции Портовая можно использовать только три ГПА. В целом пропускная способность "Северного потока -1" составляет 27 млрд куб. м в год.

"Сегодня" ранее расспросили финансового аналитика и экономиста Алексея Куща о том, как можно остановить "Северный поток – 1", и писали, где Украина будет искать голубое топливо до следующего отопительного сезона.

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