Дешевший газ для українських ТЕЦ – "Нафтогаз" підписав перший договір

Українським ТЕЦ і ТЕС постачатимуть газ за зниженою ціною / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд постановою №298 від 16 березня створив механізм покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на енергоринку. Зокрема, ідеться про постачання окремим ТЕЦ і ТЕС газу за нижчою, пільговою ціною.

Перший договір про постачання газу за нижчим тарифом уже підписали НАК "Нафтогаз України" і ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

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Що змінилося?

Постановою Кабміну передбачено, що для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачатимуть природний газ, якщо через воєнні дії не буде можливості постачати вугілля. Таке рішення у рамках ПСО прийняли, аби не було перебоїв з постачанням електричної та/або теплової енергії.

Перелік ТЕС та ТЕЦ, які можуть отримувати газ, визначило Міненерго. Відтак ці підприємства отримуватимуть газ за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ за 1 тис. куб. м). Таке постачання здійснюватиметься до 30 квітня включно.

Після договору з "Миколаївською ТЕЦ" "Нафтогаз" готується до наступних угод.

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"Продовжується підготовка документів з АТ "Херсонська ТЕЦ", ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "ТЕХНОВА", КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", що також визначені Міненерго для отримання газу від "Нафтогаз Трейдингу" у режимі ПСО", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Чи качатимуть через Україну газ РФ?

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, що Україна продовжуватиме транзит російського газу через свою ГТС, поки це є технічно можливим.

За словами Вітренка, він не може розкривати усіх деталей політичних дискусій з президентом, Росією і ЄС, але повинен забезпечувати безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості. Наразі Україна повністю контролює процес транзиту, а російський "Газпром" використовує законтрактовані потужності української труби.

"Сьогодні" також писали, хто відмовився купувати газ у "Газпрому", і розповідали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям.