Дорожче, ніж до війни: хто заплатить українцям за відновлення зруйнованого РФ житла

Відбудова зруйнованого житла буде дуже дорогою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад 30 мільярдів доларів. Шкоди на таку суму вже завдала Росія домівкам українців, за останніми розрахунками аналітиків Київської школи економіки.

До кінця війни сума збитків змінюватиметься, але потрібно вже зараз відбудовувати зруйновані оселі на звільнених територіях. Обходиться капітальний ремонт в рази дорожче, ніж до війни. Що саме б’є по кишені, дізнавалася редакція "Сьогодні".

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Вартість будматеріалів

Ціни на будівельні матеріали невпинно зростають – від початку війни додали у вартості від 20% до 40%, і це не межа. Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе прогнозує, що ще настільки ж цінники зростуть до кінця року.

Переважно, вікна, двері та покрівля стають конче потрібні людям у звільнених від окупантів регіонах. Ті, чиє жило тільки пошкодили, повертаються до будинків і намагаються відновити їх. Це роблять, переважно, власним коштом.

За допомогою можна звернутися і до місцевої влади. Так, у Чернігові, де пошкоджені понад пів тисячі будівель, з міського бюджету виділяють 30 млн грн на:

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заміну вікон;

ремонт покрівель;

ремонт комунікацій у багатоповерхівках.

На відбудову приватного житла чекають грошей від держави. В таких оселях потрібна значна сума витрат на більшу кількість вікон, дверей і велику площу покрівлі. Жителям Бучі та Ірпеня, чиє помешкання не витримало російської навали, обіцяють купити квартири в будинках, що вже збудовані. А також звести в передмісті Києва два нові мікрорайони.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповів журналістам, що квартири планують закупити упродовж червня-липня. Тоді ж планують у них заселяти людей. Будувати нові комплекси мають за 5 місяців, тобто орієнтовно до кінця жовтня.

"Ми так визначили із забудовниками, що до початку холодів люди повинні отримати житло", – наголосив Павлюк.

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Компенсація втраченого

Законотворці працюють над ініціативою, яка дозволить компенсувати громадянам втрачене майно або грошима, або квадратними метрами. Згодом створять і спеціальну комісію, яка оцінюватиме збитки.

Зараз людям радять обов'язково внести дані про втрачену нерухомість в Реєстр пошкодженого житла. Зробити це можна через додаток "Дія", чим уже скористалися понад 100 тисяч українців. Але скільки часу і в яких розмірах чекати компенсації – невідомо, тож люди намагаються відбудовувати житло власними силами.

Попит на будівельні матеріали зростає, але пропозиції більше не стає. Через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків постачання будівельних матеріалів в Україну ускладнилося.

На скільки подорожчали будматеріали / Фото: olx.ua

Від початку війни окремі категорії товарів подорожчали вдвічі, – порахували аналітики сервісу OLX. Зокрема, зросли в ціні системи вентиляції та електрика. Більше грошей доведеться викласти за двері, вікна, скло та дзеркала. Подорожчала деревина. Додали в ціні цемент та арматура – важливі складові у будівництві та ремонті житла.

Подорожчання товарів у світі

Експерт з нерухомості Сергій Костецький зазначає, що заводи з виробництва газоблоків, арматури, цегли та цементу, переважно, не працюють. Навіть якщо гроші є, немає з чого будувати.

Війну в Україні відчув і світовий ринок будматеріалів. Ісмаїл Мерт, генеральний директор турецької будівельної компанії зазначає:

"Війна між Росією та Україною спричинила різке зростання цін на таку сировину, як цемент і сталь. Це значно знизило прибуток будівельних компаній. Наприклад, рік тому бетон коштував близько 16 доларів США за кубічний метр, а зараз майже 80 доларів США. А бетон є одним з основних будівельних матеріалів!"

За прогнозами, вартість матеріалів зросте, щонайменше, у півтора раза по всіх категоріях, у порівнянні з довоєнними цінами. Багато чого зараз необхідно купувати за кордоном, навіть для відносно бюджетного житла. Наприклад, завозити метал.

"Є проблема зараз із логістикою, з тим як доставляти ці будматеріали до споживача. Є і значний дефіцит будматеріалів. Велика кількість буде йти на відновлення житла, яке пошкоджене. Тому зараз наші забудовники шукають можливість закуповувати будматеріали за нормальними цінами, але з цим є деякі проблеми. Через це й піднімається ціна на житло", розповіла "Сьогодні" рієлторка Ангеліна Цинденко.

Високі ціни на будматеріали в Україні триматиме і важливий ринковий фактор – значне збільшення попиту на квартири. Адже тисячі українців через війну позбулися даху над головою.

Ефективна відбудова

Засновник Школи професійного девелопменту UrbanLand Ігор Райков наголосив, що тимчасове житло – не найкращий варіант для переселенців. Відбудовувати країну потрібно з розумом та чітким підходом: спочатку здійснити містобудівне проєктування з можливою заміною функціональності деяких споруд.

Держава вже почала збирати дані про втрачене житло. Окрім інформації про стан будівлі, слід уточнити, чи є в людини де мешкати тимчасово. Водночас зруйновані будівлі слід розділити на категорії:

повністю зруйновані;

потребують реконструкції;

потребують капремонту.

"Замість повністю зруйнованих будинків держава має надати інше, співставне за параметрами житло, у тому самому місті або у іншому місті на вибір людини, якщо вона втратила роботу або місто окуповане", – зазначив засновник UrbanLand.

Як варіант, компенсації мають надавати не грошима, а сертифікатами на суму, еквівалентну зруйнованому майну. Слід залишити за українцями право вибору – купити таку ж квартиру чи перебратися в особняк з можливістю доплати. Виходом може стати й купівля нерухомості на вторинному ринку. А поки ті, в кого житло хоча б частково вціліло, чекатимуть на ремонти, їх можна поселити в модульних містечках, гуртожитках, готелях та інших закладах.

Раніше "Сьогодні" писали, що нардепи спростили процедуру відновлення знищених під час війни населених пунктів. Водночас архітектори пропонують цікаву концепцію тимчасового, але якісного житла.