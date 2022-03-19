Ера російської монополії добігає кінця: як війна знищить видобуток нафти в РФ

Як впаде видобуток нафти в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ера російської нафтової промисловості незабаром може зустріти свій захід сонця без західної технологічної допомоги.

Таку думку висловив дослідник геоекономіки та засновник дослідницької компанії Zeihan on Geopolitics Пітер Зейхан.

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За словами Зейхана, без допомоги заходу та із закриттям значної частини зовнішніх ринків видобуток нафти в Росії впаде на 50% і не підлягає подальшому відновленню.

"Потрібні були мільйони людино-годин допомоги з боку таких компаній, як BP і Halliburton, і 32 роки, щоб Росія повернулася до рівня виробництва часів холодної війни", – нагадав дослідник.

Зейхан вважає, що західний світ звикатиме до життя без російської нафти і ще довгий час ціни на чорне золото будуть дуже високими (170-200 дол/бар). Але США спроможні створити внутрішній ринок нафти для власних потреб де ціни будуть близько 70 доларів за барель.

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Аналітик вважає, що Сполучені Штати – це єдина країна, яка виграла щось від війни РФ проти України.

Росія незамінна?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" заявив, що Росія не є незамінним постачальником енергоносіїв

Експерт зазначає, що Європа вже починає шукати заміну російському газу, замінити нафту також можливо, але зробити це вдасться лише після війни.

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За словами експерта, для повної переорієнтації на інших постачальників потрібен час та мир.

"Сьогодні" також писали, як російська нафта стає токсичною і розповідали, чи вдасться Путіну повторити "іранський сценарій".