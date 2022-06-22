ЄС вигадав, як замінити дефіцит російського газу: що саме пропонують

Як стверджують в ЄС, використання вугілля в ЄС не означає відмову від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.

Про це заявила виконавчий директор з питань міжнародних справ та кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам, інформує Reuters.

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"Незаконне вторгнення Росії до України призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай грубими кроками путінської адміністрації щодо різкого зниження постачання газу "Газпромом" і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові", – наголосила вона.

Однак, за її словами, повернення до використання вугілля зовсім не означає відмову від довгострокових зобов'язань щодо зміни клімату.

Європа може залишитися без газу взимку

Голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол в інтерв'ю Financial Times попередив, що європейським державам порадили вже зараз готуватися до того, що Росія може раптово повністю перекрити постачання газу цієї зими.

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За його словами, нинішні скорочення постачання блакитного палива спрямовані на те, щоб Європа не могла заповнити свої сховища.

"Європа має бути готовою до того, що російський газ буде повністю відключений... Що ближче до зими, то чіткішими стають наміри Росії. Я вважаю, що скорочення спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії в зимові місяці", – сказав голова МЕА.

Нагадаємо, голова компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко розповів, що Росія продовжує свій енергетичний шантаж і намагається посилити свій вплив.

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Раніше ми розповідали, чому Білорусь різко перестала платити Росії за газ.