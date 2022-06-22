ЕС придумал, как заменить дефицит российского газа: что именно предлагают

Как утверждают в ЕС, использование угля в ЕС не означает отказ от долгосрочных обязательств по изменению климата / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС временно вернется к использованию угольных электростанций, чтобы компенсировать недостаток российского газа.

Об этом заявила исполнительный директор по вопросам международных дел и климатического финансирования при Европейской комиссии Элина Бардрам, информирует Reuters.

Реклама

"Незаконное вторжение России в Украину привело к чрезвычайной ситуации в ЕС. Мы наблюдаем за крайне грубыми шагами путинской администрации по резкому снижению поставок газа "Газпромом" и предпринимаем крайне важные меры, но все эти меры временные", – отметила она.

Однако, по ее словам, возврат к использованию угля совсем не означает отказ от долгосрочных обязательств по изменению климата.

Европа может остаться без газа зимой

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в интервью Financial Times предупредил, что европейским государствам посоветовали уже сейчас готовиться к тому, что Россия может внезапно полностью перекрыть поставки газа этой зимой.

Реклама

По его словам, нынешние сокращения поставок голубого топлива направлены на то, чтобы Европа не могла заполнить свои хранилища.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен... Чем ближе к зиме, тем четче становятся намерения России. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и усилить рычаги влияния России в зимние месяцы", – сказал глава МЭА.

Напомним, глава компании "Нефтегаз" Юрий Витренко рассказал, что Россия продолжает свой энергетический шантаж и пытается усилить свое влияние.

Реклама

Ранее мы рассказывали, почему Беларусь резко перестала платить России за газ.