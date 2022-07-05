Ще одна країна купуватиме електроенергію в України — хто саме

Україна поповнила список імпортерів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна починає торговий обмін електроенергією у напрямку Словаччини. Експорт запустять з 7 липня.

Інфрмація про це з’явилася на ресурсах "Укренерго", передає "Інтерфакс".

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Водночас потужність експорту-імпорту до Румунії з цієї дати скоротять зі 100 МВт до 50 МВт.

Наразі, за даними карти "Укренерго", Україна постачає електроенергію до Польщі (210 МВт-год), Молдови (160 МВт-год) та Румунії (100 МВт-год).

Напрямки постачання електроенергії / Фото: Укренерго

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Україна пропонує допомогу Німеччині

Українське Міненерго пропонує Німеччині постачати електрику з вітчизняних АЕС. Таку пропозицію озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко на тлі енергетичної кризи, з якою зіткнулася Німеччина після скорочення імпорту з РФ.

За його словами, Україна та Німеччина можуть отримати користь від енергетичної системи, розташованої в різних часових і кліматичних поясах.

"Різниця в часі між нашими країнами становить одну годину, а це означає, що піки споживання електроенергії у двох країнах також відрізняються на одну годину. Це збільшує ліквідність ринку та дозволяє Німеччині купувати українську електроенергію дешевше, коли попит на неї падає або коли є значний надлишок зеленої енергії", – зауважив Галущенко.

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Натомість Україна могла б купувати німецьку вітрову енергію в періоди, коли на нашому ринку є надлишки.

Раніше ми розповідали, що буде з електромережами України після війни, а також писали, які країни більше не будуть купувати електроенергію у агресора.