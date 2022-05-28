Є величезний інтерес: Україна хоче залучити 35-40 млрд. євро для розвитку "зеленої" енергетики

Україна планує збільшити потужності відновлюваної енергетики / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може залучити близько 35-40 млрд. євро приватних інвестицій для реалізації програми збільшення потужності відновлюваних джерел енергії до 30 ГВт до 2030 року.

Про це повідомив генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко виданню Bloomberg.

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"Коли ми говоримо про цю ініціативу 30 ГВт до 2030 року, йдеться не тільки про будівництво сонячних та вітроелектростанцій – це також великі інвестиції в системи передачі, у системи зберігання енергії. Це зокрема будівництво потужностей з виробництва зеленого водню. Згідно з нашими оцінкам, це стоятиме від 35-40 млрд євро. Але ми говоримо про приватний капітал", – повідомив голова ДПЕК.

Він зазначив, що глобальні енергетичні компанії виявляють великий інтерес до проекту, але для реалізації програми потрібна також підтримка західних урядів та міжнародних інституцій.

"Ми бачимо величезний інтерес від глобальних міжнародних компаній взяти участь у цьому плані і що нам треба – це політичні гарантії від наших іноземних партнерів – урядів та інституцій. Я вірю, що приватний капітал готовий прийти до України, але потрібні гарантії політичних ризиків" , – додав Тимченко.

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Нагадаємо, під час Світового економічного формула у Давосі ДТЕК презентував програму 30 до 2030 року, яка передбачає збільшення потужностей відновлюваної енергетики в Україні з поточних 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 року.

Раніше "Сегодня" писали, як Україна долучається до міжнародних проектів у сфері зеленої енергетики, та розповідали, чи готова українська енергосистема до збільшення експорту електроенергії в Європу.