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Україна готова збільшити експорт електроенергії в ЄС, – гендиректор ДТЕК

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 травня, 14:32
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Експорт української електроенергії до країн Євросоюзу допоможе Європі замінити 17% російського газу
В середині березня українська енергосистема синхронізувалась з європейською
В середині березня українська енергосистема синхронізувалась з європейською / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Україна готова збільшити експорт електроенергії в Європу, що дозволило б компенсувати падіння власного споживання струму внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі американському виданню Associated Press на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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"Споживання нашої електроенергії впало на 35% з моменту вторгнення Росії, 24 лютого, Частину надлишкової електроенергії можна було б відправити до Європи", – сказав він.

В середині березня українська енергосистема синхронізувалась з європейською, але через те, що синхронізація пройшла в аварійному режимі, Україна не може повноцінно експортувати струм.

"Доходи від експорту потрібні Україні для підтримки фінансової стабільності нашої енергосистеми", – наголосив він.

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Нагадаємо, що за оцінкою Міністерства енергетики, експорт української електроенергії до країн Євросоюзу допоможе Європі замінити 17% російського газу.

Раніше ми розповідали, що Україна розпочала експортувати електроенергію в Польщу. Також ми писали про те, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС.

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