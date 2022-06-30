Це безпрецедентна ситуація для нашої економіки – експерт про закриття ГЗК в Україні

Через серйозні проблеми гірничо-збагачувальні комбінати змушені зупиняти роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через вузькі залізничні переходи на західному напрямку українська продукція місяцями накопичується на кордоні і не може потрапити до замовників. А зростання вартості на енергоресурси та падіння цін на світовому ринку зробило постачання металургійної сировини збитковим, що, своєю чергою, і призвело до закриття ГЗК в Україні.

Про це розповів головний аналітик ГМК Центру Андрій Тарасенко.

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"Це безпрецедента ситуація! Середнє завантаження потужностей, ГЗК, що зупиняються, у червні було й так низьким – 30%. При цьому різкий розворот цін на ринку в середині червня зробив постачання збитковим. Далі знижувати завантаження вже можливості не було", – пояснює експерт.

За його словами, сьогодні ціна на ЗРС у Китаї зберігається на рівні 115-120 доларів за тонну, і кілька років тому така вартість дозволяла підприємствам успішно працювати. Але через високу інфляцію у 2021 році собівартість ЗРС зросла на 30%.

"Цього ж року зростання цін на енергоносії призвело до додаткового зростання собівартості ще на 30%. До цього додаються складнощі з логістикою у воєнний час і пов'язані з цим витрати: на прикордонних переходах склади простоюють місяцями. Погіршила ситуацію непродумана регуляторна політика, коли ставки ренти на видобуток залізняку підвищувалися двічі за два роки. У результаті ціла галузь, що успішно працювала, стала збитковою", – резюмував Тарасенко.

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Як відомо, група "Метінвест" оголосила про призупинення видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному гірничо-збагачувальних комбінатах: перші два призупинять з 1 липня, а ПівнГЗК – з середини липня. Також з 1 липня потужності "Каметсталі" скоротять до однієї домни. З гірничо-збагачувальних комбінатів продовжить працювати лише ЦГЗК, але зі зменшенням потужності.

Подібні проблеми мають й інші металургійні підприємства України. Причини зупинки – неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, що пов'язано з труднощами логістики: вузькі прикордонні переходи на залізниці не здатні забезпечити достатній обсяг навантаження.

Так, наразі через ці переходи пропускають не більше 1,9 тис. вагонів на добу. Тоді як для нормального функціонування українських експортних галузей ця цифра має бути мінімум удвічі вищою.

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"Сьогодні" раніше розповідали, якою була реакція бізнесу на підвищення УЗ тарифів на перевезення вантажів. Також ми писали про нововведення на митниці до кінця червня для охочих скористатися нульовим розмитненням.