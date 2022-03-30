Газу більше не буде? Прокачка палива в Європу впала до нуля

Постачання газу впали до нуля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У точці Мальнов у ФРН постачання газу з РФ по газопроводу "Ямал – Європа", який проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, впало до нуля. Натомість потоки двома іншими ключовими маршрутами труби залишаються стабільними.

Про це повідомив Reuters із посиланням на дані Gascade.

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Так, буквально вдень 29 березня на прикордонному пункті Мальнов потоки становили 1451155 кВтг/год, проте з того часу вони фактично повністю припинилися.

Нагадаємо, що раніше у Кремлі заявили, що до 31 березня розроблять практичні механізми, що дозволяють іноземним компаніям платити за газ у рублях. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що у разі відмови ЄС, блок залишиться без блакитного палива.

Європейські компанії відкинули вимоги РФ

Європейські компанії зі свого боку відмовляються купувати енергоресурси за рублі. Там вимогу Путіна вважають явним порушенням чинних контрактів із закупівлі газу.

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За словами віцеканцлера та міністра економіки Німеччини Роберта Габека, про це домовилися міністри енергетики країн G7 під час конференції.

"Всі міністри G7 погодилися, що це одностороннє та явне порушення існуючих контрактів, – сказав Габек. – (Міністри) ще раз наголосили, що укладені договори дійсні й компанії повинні їх поважати. Оплата в рублях неприпустима, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимоги Путіна".

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що німецькі компанії, які купували російський газ, підписували контракти на оплату палива в євро, тому транзакції будуть проводити лише у цій валюті.

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Раніше ми розповідали, коли Європа остаточно злізе з газової "голки" РФ, а також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями.