"Газпром" і його друзі: кого годує російська компанія

Як "Газпром" утримує владу Путіна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За десятиліття газової гегемонії "Газпрому" цю компанію можна вважати візитівкою Кремля та головним гравцем на міжнародних ринках.

Наскільки реально важливий "Газпром" і кого годує ця компанія, "Сьогодні" запитали у президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка.

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За словами експерта, "Газпром" буквально годує всю Росію і насамперед – Кремль.

"Хоч що б там не розповідали, що економіка Росії не залежить від нафти та газу, це неправда. Основа економіки РФ – це нафта та газ, особливо газ, який там фактично монопольно видобуває "Газпром", – пояснює важливість компанії Охріменко.

Він також вважає, що де-факто Путін прибрав "Газпром" до рук, хоч і не володіє ним юридично.

"Якщо "Газпром" впаде, то влада Путіна також впаде. Тому що це одне з основних джерел фінансування влади", – каже аналітик.

Чому в "Газпрому" відбирають увесь валютний виторг?

Якщо ця компанія така важлива, то чому тоді влада влаштувала авантюру з оплатою газу рублями, яка фактично просто відбере у "Газпрому" всю валютну виручку?

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На думку Охріменка, валютний виторг нікуди не зникає, оскільки залишається циркулювати всередині кремлівської системи.

"Валюта як була в розпорядженні Кремля, так і залишилася. Від продажу валютного виторгу "Газпром" не постраждає, він повністю під контролем Кремля", – вважає експерт.

Власне, використовуючи газпромівські долари, влада проводить емісію карбованців і рятує економіку Росії.

Акції "Газпрому"

А от акції компанії з початку війни серйозно просіли, і на це Кремлю вплинути важко.

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Порівняно з піковими значеннями у березні, 18 квітня вартість акцій "Газпрому" впали на 20% і становить 218,98 рубля. Це дуже поганий показник, і для відновлення газовому монополісту потрібно вийти хоча б на рівень 300 руб.

"Сьогодні" також писали, чому "Газпром" різко скоротив експорт блакитного палива до ЄС і яким козирем намагається маніпулювати компанія.