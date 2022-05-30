"Газпром" знову в прольоті: хто відмовився виконувати умови компанії

"Газпрому" відмовила ще одна країна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша енергетична компанія Данії під назвою Ørsted категорично відмовилась виконувати вимоги "Газпрому" щодо оплати за природний газ рублями і продовжить платити по контрактах в євро.

Про це розповіла прес-служба компанія.

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"Ми не маємо жодних юридичних зобов’язань за контрактом, і ми неодноразово повідомляли "Газпром Експорт", що не будемо цього робити. Кінцевий термін платежу – 31 травня, і Ørsted продовжуватиме платити в євро", – йдеться у повідомленні.

У Данії не виключають, що "Газпром Експорт" може зупинити постачання за чинним контрактом, однак це буде вважатися порушенням з боку Росії. Навіть у такому випадку, країна має альтернативні джерела постачання і готова до будь якого розвитку подій.

"Ми маємо ємності для зберігання газу в Данії та Німеччині, які зараз заповнюються", – зазначили у Ørsted.

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Допомога Україні

Також датська компанія наголосила, що можливість припинення постачання російського газу не вплине на підтримку України і Ørsted пообіцяла увесь чистий прибуток за 2022 рік після хеджування та вирахування податку на контракту з "Газпром Експорт" передати на гуманітарну допомогу нашій країні.

Погрози "Газпрому"

Болгарія заявила про готовність повністю відмовитись від російського газу та інших енергоносіїв до кінця 2022 року, однак російський "Газпром" заявляє про припинення постачання блакитного палива вже з травня.

За словами прем'єр-міністра Болгарії Кирила Пєткова, "Газпром" погрожує повернути газовий вентиль через те, що Болгарія відмовилася виконувати протизаконну вимогу Кремля платити за блакитне паливо рублями, оскільки воно не відповідає вимогам контрактів.

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"Сьогодні" раніше писали, хто розірвав контракт з "Газпромом" достроково і розповідали, як компанія намагається приховати свої російські корні в Європі.