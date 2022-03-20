Шукають підтримки у Перській затоці: чим Німеччина замінить російський газ

Німеччина замінить російський газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Німеччині сподіваються на постачання газу з Катару, яким частково замінять російський ресурс.

Про це повідомило видання DW.

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Міністр економіки Німеччини Роберт Габек уже відвідав Доху з офіційним візитом для переговорів щодо енергетичної безпеки. Попередньо відомо, що сторонам вдалося досягнути домовленостей про довгострокове постачання блакитного палива.

За словами урядовця, Катар надав німцям більше підтримки, ніж вони сподівалися. До кінця року, ймовірно, російський газ у Німеччині ще будуть використовувати, а ось надалі уже ні.

Окрім постачань зрідженого природного газу, Катар може надати європейцям підтримку в сфері поновної енергетики. Німців також консультуватимуть у питаннях енергоефективності.

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Далі Габек планує відвідати Об’єднані Арабські Емірати, де відбудуться перемовини щодо зеленого водню. У перспективі ОАЕ можуть допомогти Німеччині перейти на екологічні джерела енергії.

Економічна криза в Росії

Як розповів "Сьогодні" виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, навіть без дефолту в Росії уже помітна потужна економічна криза. Це і безробіття, і девальвація рубля, і нестача товарів.

Щоб Росія і далі в цих умовах не продовжувала війну, західні країни мають ввести повне нафтове ембарго. Потрібно наголошувати на важливості відмовлятися від експорту енергоносіїв з РФ, накладати санкції на фінансово-торговий сектор, порти і приймання російських торгових суден.

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"Всі ці речі допоможуть швидше закінчити війну і надати Україні більш потужну позицію після неї", – наголосив Вишлінський.

Водночас економіка України, на противагу Росії, оживає. В умовах війни продовжує працювати третина економіки. Однак для протистояння агресорові українцям потрібне гарантоване фінансування.

Відмова від енергоносіїв РФ

Першими бойкот російському газу та нафті оголосили США. Одразу за ними з ринку РФ вийшли компанії-гіганти Shell, BP, Eni, а трохи пізніше – E.ON.

Велика Британія та Польща також відмовилися купувати російський газ. Поляки не збираються продовжувати контракт після грудня 2022 року, а Борис Джонсон шукає альтернативні енергоносії.

Раніше німецькі промисловці заявили, що частка російського газу в країні становить 40%, однак є варіанти, як від нього можна відмовитися.