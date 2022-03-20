Ищут поддержку в Персидском заливе: чем Германия заменит российский газ

Германия заменит российский газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Германии надеются на поставки газа из Катара, которым частично заменят российский ресурс.

Об этом сообщило издание DW.

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Министр экономики Германии Роберт Хабек уже посетил Доху с официальным визитом для переговоров по энергетической безопасности. Предварительно сторонам удалось достичь договоренностей о долгосрочных поставках голубого топлива.

По словам чиновника, Катар оказал немцам больше поддержки, чем они надеялись. До конца года, вероятно, российский газ в Германии еще будут использовать, а вот в дальнейшем уже нет.

Кроме поставки сжиженного природного газа, Катар может оказать европейцам поддержку в сфере возобновляемой энергетики. Немцев также будут консультировать по вопросам энергоэффективности.

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Дальше Хабек планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты, где состоятся переговоры о зеленом водороде. В перспективе ОАЭ могут помочь Германии перейти на экологичные источники энергии.

Экономический кризис в России

Как рассказал "Сегодня" исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, даже без дефолта в России уже заметен мощный экономический кризис. Это и безработица, и девальвация рубля, и нехватка товаров.

Чтобы Россия и дальше в этих условиях не продолжала войну, западные страны должны ввести полное нефтяное эмбарго. Нужно подчеркивать необходимость отказываться от экспорта энергоносителей из РФ, налагать санкции на финансово-торговый сектор, порты и прием российских торговых кораблей.

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"Все эти вещи позволят быстрее закончить войну и предоставить Украине более мощную позицию после нее", – подчеркнул Вышлинский.

В то же время экономика Украины, в противоположность России, оживает. В условиях войны продолжает работать треть экономики. Однако для противостояния агрессору украинцам нужно гарантированное финансирование.

Отказ от энергоносителей РФ

Первыми бойкот российскому газу и нефти объявили США. Сразу за ними с рынка РФ вышли компании-гиганты Shell, BP, Eni, чуть позже – E.ON.

Великобритания и Польша также отказались покупать российский газ. Поляки не собираются продлевать контракт после декабря 2022 года, а Борис Джонсон ищет альтернативные энергоносители.

Ранее немецкие промышленники заявили, что доля российского газа в стране составляет 40%, однако есть варианты, как от него можно отказаться.