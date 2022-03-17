Витискають максимум, поки можуть: "Газпром" продовжує транзит до Європи через Україну

Російський газовий монополіст продовжує звітувати про завантажені українські труби

Росія продовжує транзит газу через Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Газ із Росії продовжують транспортувати в Європу через Україну. Однак поступово ажіотаж зменшується, хоч у "Газпромі" намагаються витиснути максимум вигоди з ситуації.

Як повідомили в Інтерфаксі, рівень транзиту станом на 17 березня залишається на рівні попереднього дня.

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Мовиться про подачу 94,6 мільйона кубометрів газу, відповідно до заявок європейських споживачів.

Оператор російської системи волів би подавати більше, але попит у Європі, схоже падає. Для порівняння, ще тиждень тому "Газпром" заявляв про максимальні об’єми транспортованого газу – 109 мільйонів кубометрів.

Газ в обхід України

Окрім цього, трубопроводом "Ямал – Європа" росіяни через Білорусь та Польщу подають газ до європейських споживачів. Вже дві доби він працює в реверсному режимі. Це означає, що Німеччина передає отриманий газ до Польщі.

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Цікаво, що за перші два тижні березня 2022 року "Газпром" експортував майже 500 мільйонів кубометрів блакитного палива. Це максимальний об’єм газу за сім місяців, від вересня 2021 року.

Зменшилось постачання російського газу в країни "далекого зарубіжжя" на 28,5% – відповідно до заявок споживачів надали 30,7 мільярда кубометрів газу. Від початку березня "Газпром" подає на максимум газ до Італії, Польщі, Хорватії, Греції, Болгарії, Туреччини. Помітне зростання експорту газу в Китай.

Відмова від ресурсів РФ

Російські енергоносії ніхто не хоче купувати на світовому ринку. Нафта й газ із Росії стали токсичними, тож складно знайти покупців хоча б десь.

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Зокрема, нещодавно від закупівлі газу відмовився німецький енергетичний гігант E.ON. Компанія купувала обсяги в європейських представництвах "Газпрому", але довгострокових контрактів у них не було.

Раніше ми розповідали, що оператор "Північного потоку-2" заявив про банкрутство. Nord Stream 2 AG розпустив свій штат із 106 людей, а компанію визнали неплатоспроможною.

Водночас біржові ф’ючерси на газ із Росії також суттєво впали в ціні. На біржі помітні цінові коливання через нестабільну ситуацію на ринку.