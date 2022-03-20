Металургійний фенікс України: керівництво "Азовсталі" обіцяє відбудувати комбінат

Керівництво “Азовсталі” обіцяє відбудувати комбінат / Фото: Громадське радіо, Колаж: Сьогодні, Facebook / Азовсталь

Після завершення війни та припинення обстрілів з боку Росії у Маріуполі планують знову запустити металургійний комбінат "Азовсталь".

Відповідну заяву зробив генеральний директор підприємства Енвер Цкітішвілі.

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За словами керівника комбінату, ще 24 лютого на "Азовсталі" вжили заходів, щоб запобігти можливій екологічній катастрофі в місті. Зупинили коксові печі, знизили температуру, перевели частину обладнання в режим гарячої консервації.

Росіяни обстріляли комбінат, але снаряди поцілили у склад з вугіллям та впали поруч з коксовою батареєю. Отже, підприємці говорять про високі шанси відбудувати його та знову запустити.

"Ми повернемося в місто, відбудуємо комбінат і відродимо його, тому що Маріуполь – це Україна", – наголосив Цкітішвілі.

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Гендиректор "Азовсталі" додав, що під час Другої світової війни комбінат також припиняв роботу. Однак у 1943 році його вдалося запустити після звільнення Маріуполя.

Звернення Енвера Цкітішвілі щодо "Азовсталі": дивіться відео

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Ситуація в енергетиці України

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