Металургія війни: що зараз відбувається із важливою галуззю економіки України

Українська металургія переживає нелегкі часи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одна з головних бюджетноутворюючих галузей української економіки – металургія, – змушена скорочувати виробництво через військові дії, що негативно позначається на економічному стані всієї країни.

Про це пише агентство France24 .

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"Скорочення виробництва в галузі триває з початку квітня – того самого періоду, коли росіяни були змушені відступити через запеклий український опір з районів навколо Києва", – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що США призупинили на рік дію імпортних мит на українську сталь, ситуація, як і раніше, залишається вкрай складною, наголошують журналісти, адже обсяг експорту продукції до цієї країни залишається невисоким.

"За даними американської влади, на Україну припадає лише близько одного відсотка імпорту сталі в США, а зараз серйозною проблемою для українських експортерів є логістика – адже звичайні транспортні маршрути зруйновані війною", – зазначає агентство.

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France24 наводить також слова генерального директора металургійного заводу Запоріжсталь групи Метінвест Олександра Мироненка: він заявив, що близько 50% доходів в іноземній валюті, які отримував український бюджет, припадало на металургійний та гірничодобувний сектори України.

Проте Україна не зможе конкурувати з іншими виробниками сталі на американському ринку, тому що їхні логістичні витрати є нижчими.

"Україні ж, для експорту в США, потрібно доставляти продукцію із Запоріжжя до Польщі", – пояснив Мироненко.

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Як відомо, Канада, Великобританія та США тимчасово скасували імпортні мита на торгiвлю з Україною. Наразі над таким рішенням працюють у Євросоюзі, проте воно все ще не прийняте.

У свою чергу експерти закликають ЄС не тягнути зі скасуванням мит — адже через дефіцит сталі, спровокований війною Росії в Україні, метал у ЄС уже подорожчав.

Також ми писали, що українська металургійний гігант Запоріжсталь групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського після часткового поновлення виробництва працює на 40-50% своєї потужності.