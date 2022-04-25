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Консервація закінчилася? "Запоріжсталь" заробив на 50% потужності

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 15:06
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Консервація виробництва на комбінаті тривала 33 дні
Спершу запустили ливарно-механічний та коксохімічний заводи
Спершу запустили ливарно-механічний та коксохімічний заводи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" Метінвесту Ріната Ахметова та Вадима Новинського після часткового відновлення виробництва працює на 40-50% своєї потужності.

Про це повідомив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, через війну виробництво на комбінаті довелося консервувати на 33 дні, потім заново відновлювати. Виникли також проблеми з:

  • логістикою – постачанням сировини;
  • відвантаженням готової продукції.

"Після того, як лінія фронту була відсунута від Запоріжжя, у нас з'явилася можливість відновити наше виробництво. Спочатку було запущено ливарно-механічний завод та коксохімічний", – сказав Мироненко.

Гендиректор "Запоріжсталі" уточнив, що насамперед запустили аглофабрику, дві доменні печі. Після цього запрацював повний цикл – мартенівські та прокатні цехи комбінату.

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"Виробничий ланцюжок ми відновили, зараз він працює на 40-50% від своєї потужності", – додав Мироненко.

Криворізькі підприємства працюють на 40%

Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков заявив, що криворізькі підприємства працюють на 40% потужностей.

Основний стримуючий фактор – логістика та ринки збуту. Те, що можемо доставляти нашим споживачам до Європи, ми, звичайно, виробляємо та постачаємо. Проте для нас сьогодні дуже важливо, щоб було розблоковано чорноморські порти України – Південний, ТІС. Зараз вирішуємо питання щодо постачання морськими шляхами, – наголосив гендиректор "Метінвесту".

За його словами, є перші спроби збудувати логістику через порти Балтики та Румунії.

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"У квітні вже завантажуємо корабель у Констанці та Свиноуйсьце і намагатимемося це розвивати. Сподіваюся, нам вдасться вирішити ці питання, тоді компанія зможе завантажити криворізькі підприємства на 100% роботи", – повідомив Риженков.

Метінвест не працюватиме в окупації

За інформацією Reuters, група Метінвест ніколи не працюватиме в умовах російської окупації, незважаючи на те, що більше третини українських металургійних потужностей перебувають на території Маріуполя, який більше місяця перебуває в облозі російської армії.

Зауважимо, що Метінвест має два великі металургійні заводи в Маріуполі – Ілліча та "Азовсталь". Їх перевели у режим гарячої консервації, щоб захистити обладнання та запобігти нещасним випадкам.

Підприємства були пошкоджені внаслідок бойових дій, проте оцінити збитки на даний момент неможливо.

Раніше ми розповідали, що криворізькі промислові підприємства беруть активну участь у підтримці економіки регіону та надають матеріали й техніку для будівництва фортифікаційних споруд Збройним силам України.

Ми також писали, як бізнес допомагає українській армії, наближуючи її перемогу.

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