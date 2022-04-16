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"Цього ніколи не буде": найбільший металургійний виробник країни про роботу в окупації

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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16 квітня, 14:05
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Найбільший український металургійний виробник Метінвест відмовляється працювати в російській окупації
Метінвест ніколи не працюватиме в окупації
Метінвест ніколи не працюватиме в окупації / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Група Метінвест ніколи не працюватиме в умовах російської окупації, незважаючи на те, що більше третини українських металургійних потужностей перебувають на території Маріуполя, який більше місяця перебуває в облозі російської армії.

Про це пише Reuters, зазначаючи, що Росія готується до нового наступу на сході, де зосереджені українські металургійні та вугільні активи.

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Підприємства працюватимуть після закінчення бойових дій

Метінвест має два великі металургійні заводи в Маріуполі – Ілліча та "Азовсталь". Їх перевели у режим гарячої консервації, щоб захистити обладнання та запобігти нещасним випадкам.

Підприємства були пошкоджені внаслідок бойових дій, проте оцінити збитки на даний момент неможливо.

"Ми віримо у перемогу України та плануємо відновити виробництво після закінчення бойових дій. Металургійні підприємства Метінвесту ніколи не працюватимуть під російською окупацією", – цитує видання повідомлення Метінвесту.

Також зазначається, що Україна є одним із найбільших постачальників залізної руди до Європи. Однак після російського вторгнення видобуток скоротився більш ніж удвічі.

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Нагадаємо, за тиждень до початку війни Рінат Ахметов заявив, що Метінвест планує інвестувати поточного року 1 млрд доларів у модернізацію та нові виробничі потужності у Маріуполі.

Промисловість стає на воєнні рейки

Великі промислові підприємства України частково відновлюють роботу. Особливо це помітно в Запоріжжі, де в роботі вже частина потужностей "Запоріжсталі", "Запоріжвогнетриву" і "Запоріжкоксу".

Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею, – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Компанії також перевозять на захід країни та запускають альтернативні потужності. Днями запрацювали нові виробництва машинобудівної компанії Corum Group у Хмельницькій та Волинській областях. За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників допоможе забезпечити безперебійну роботу вугільних підприємств, відтак українці матимуть світло й тепло в будинках.

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Раніше ми розповідали, що криворізькі промислові підприємства беруть активну участь у підтримці економіки регіону та надають матеріали й техніку для будівництва фортифікаційних споруд Збройним силам України.

Водночас представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ. Якщо цього не зробити, в перспективі може зупинитися експорт та приплив валюти до бюджету.

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