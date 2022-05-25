Може замінити ресурси з РФ: як розвиток "зеленої" енергетики в Україні допоможе ЄС

Україна серйозно налаштована на розвиток відновлюваної енергетики / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна планує зробити акцент на відновлювану енергетику та очікує на підтримку Європейського Союзу, а у відповідь постачатиме в Європу "зелену" енергію.

Про це заявив директор компанії ДТЕК Максим Тімченко в колонці для офіційного сайту Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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"Україна готова бути надійним партнером, забезпечувати постачання "зеленої" електроенергії до Європи та активно розвивати чисті технології", – запевнив Тімченко.

За словами директора ДТЕК, це допоможе Європі та всьому світу захистити цінності людства, демократії та безпеки і виправити помилку ігнорування страхів президента США Рейгана, які щодня трагічно збуваються у війні Росії проти України.

Перехідний період

Розвиток "зеленої" енергетики в Україні дозволить полегшити перехідний період в Європі, поки та відмовлятиметься від енергоресурсів з РФ. Навіть в умовах війни українська енергосистема здивувала світ стабільністю.

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"Україна зараз синхронізована з європейською електричною мережею і незабаром продемонструє, що вона може бути ключовим рушієм Європейської "зеленої" угоди", – зазначив Тімченко.

Наразі понад 55% електроенергії в Україні виробляється на атомних електростанціях, що вважаться чистою енергією. Крім того, Україна може виробляти 9 ГВт з вітрових і сонячних електростанцій. Потенціал нових відновлюваних потужностей становить понад 20 ГВт.

Розвивати "зелену" інтеграцію України в ЄС планують спільно з міжнародними бізнес-партнерами ДТЕК. Компанія має намір реалізувати плани з декарбонізації – це:

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розвиток відновлюваних джерел енергії;

воднева енергетика;

системи накопичення енергії;

малі модульні реактори.

Ініціатива в Давосі

Компанія ДТЕК перебуває на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Однією з головних місій на знаковій події енергетики називають просування розвитку "зелених" проєктів в Україні та пошук іноземних інвесторів.

Проєкт "30 до 2030" передбачає, що за 8 років потужності "зеленої" енергетики в Україні зростуть із наявних 9 до 30 ГВт. У розвитку українських відновлюваних джерел сподіваються на підтримку європейців. Натомість пропонують віддячити постачанням "чистої" енергії в ЄС замість російських ресурсів.

"Ми віримо, що Україна може стати еталоном для відновлюваних технологій, впроваджуючи нові технології та бізнес-моделі", – наголосили в ДТЕК.

Такі проєкти є досить дорогими. Очікується, що потрібні будуть мільярди інвестицій.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як Велика Британія об’єдналася з ОАЕ заради видобутку зеленого і блакитного водню. Водночас компанія ДТЕК від початку війни безкоштовно забезпечує світлом лікарні та військові установи.