"Нафтогаз" підписав меморандум з канадською Symbio: що зміниться в енергетиці

"Нафтогаз" підписав угоду з канадською Symbio / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Канада зацікавлена у тому, аби допомогти Європі подолати енергетичну кризу, диверсифікувати джерела енергії та здійснити перехід на чисту енергію. Один кроків у рамках такої стратегії – нова угода канадської компанії Symbio Infrastructure з НАК "Нафтогаз України".

Про меморандум між організаціями повідомляє пресслужба Symbio.

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Україні постачатимуть ЗПГ та "зелений" рідкий водень

Symbio має дочірню компанію GNL Québec, через яку компанія розробляє вуглецево-нейтральний проєкт. Завдяки йому планують зріджувати та експортувати 10,5 млн тонн зрідженого природного газу на рік.

Проєкт має розпочатися у 2027 році.

Згідно з меморандумом, Україні також планують постачати зріджений природний газ та "зелений" рідкий водень.

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"Ми вважаємо, що можливості для забезпечення довгострокових постачань енергії від таких союзників, як Канада, до 2027 року матимуть вирішальне значення для нашої енергетичної безпеки та майбутнього економічного розвитку", – заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Так, очікується, що енергетична незалежність України та Європи збільшиться, а також це допоможе кращому переходу на чисту енергетику.

"Symbio допоможе диверсифікувати енергопостачання в Європі та сприятиме енергетичному переходу, створивши енергетичну інфраструктуру, що забезпечує нульові викиди при виробництві ЗПГ, а також ставши одним із найбільших у світі експортерів екологічно чистого водню", – йдеться у повідомленні компанії.

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Експорт зеленої енергії

Раніше керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко заявив, що Україна може стати експортером чистої електроенергії в Європу.

Скільки ми зможемо постачати, складно сказати однозначно, але цю ідею потрібно точно розвивати, оскільки вона працює на майбутнє.

Пилипенко вважає, що ЄС буде вкрай зацікавлений в українській "зеленій" електроенергії і це питання обговорюватиметься на переговорах.

Також "Сьогодні" розповідали, що Україна вироблятиме "зелений" водень разом з Німеччиною, і писали про те, що в Україні знайшли ще одну можливість видобувати "зелений" водень.