Не цікавлять і знижки: чому китайські держкомпанії уникають нових нафтових контрактів з РФ

Нові угоди з Росією несуть ризики для китайських компаній / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки 8 березня заборонили імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії. Одразу ж після США від російської нафти та нафтопродуктів відмовилася Велика Британія. Інші країни теж оголошують подібні заяви, як і підтримують будь-які економічні санкції проти агресора.

Китай навпаки виступає проти обмежувальних заходів та відмовляється засуджувати війну Росії проти України. Та попри це китайські держфірми уникають нових нафтових контрактів з РФ, про це повідомляє Reuters.

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Не хочуть, аби нові контракти розглядали як підтримку Кремля

Китайські державні нафтопереробні підприємства виконують умови чинних контрактів з Росією, однак укладати нові не поспішають. Не роблять цього навіть попри знижки, бо остерігаються нових санкцій Заходу проти російського агресора.

Як повідомили Reuters 6 анонімних джерел, державна компанія Sinopec, що є найбільшим нафтопереробником Азії, а також CNOOC, PetroChina і Sinochem не купили свіжі російські вантажі з нафтою.

"Китайські державні фірми не хочуть, щоб їхні дії розглядали як відкриту підтримку Москви через купівлю додаткових обсягів нафти, – розповіли співрозмовники. – Держпідприємства обережні, оскільки їхні дії можуть розглядатися як дії китайського уряду, і ніхто з них не хоче, щоб його виділили як покупця російської нафти".

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Крім того, у компаній виникають проблеми з оплатою та страхуванням доставки, що теж впливає на рішення не співпрацювати з РФ.

Очікується, що нових угод не буде

Китай є основним імпортером нафти у світі і головним покупцем російської нафти.

Протягом кількох останніх років Китай і РФ розвивають все більш тісні стосунки. У лютому 2022 року вони оголосили про стратегічне партнерство без обмежень. Крім того, Китай не підтримує санкції проти РФ за її збройну агресію проти України.

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Однак очікувано, що всі ці фактори не вплинуть на небажання китайських держкомпаній укладати нові нафтові угоди. Співрозмовники видання кажуть, що чинні довгострокові контракти будуть виконуватись, однак нових будуть уникати надалі.

США "розпаковує" стратегічні резерви

Президент США Джо Байден оголосив, що для зниження цін на чорне золото країна "розпакує" свої стратегічні резерви нафти та постачатиме їх на європейській ринок.

Окрім цього, Байден закликав американські компанії нарощувати видобуток цього ресурсу, що допоможе не лише збити ціни, а й зменшить залежність світу від російських енергоносіїв.

Президент навіть запропонував Конгресу розглянути заходи, які б заохотили компанії видобувати більше нафти.

"Настав час інвестувати у видобуток нафти в ім'я майбутнього нашої країни, – сказав він, виступаючи у Білому домі та додав: – Їм доведеться або почати видобуток, або платити за власну бездіяльність".

Чим для України обернеться таке рішення Байдена, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, як Індія пояснює свою співпрацю з агресором, і розповідали, яка країна, навпаки, відмовилась від російської нафти.