Байден зруйнував плани Кремля: як нові ціни на нафту змінять життя в Україні

Розповідаємо, що відбувається на ринку нафти після неочікуванної заяви Джо Байдена

Що відбувається із ринком нафти після заяви Байдена / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни нафту продовжують своє піке другий день поспіль, після заяви президента США Джо Байдена про намір направляти на ринок 1 млн баррелей щодня зі стратегічного резерву країни наступні півроку.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures.

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1 квітня ф’ючерси продовжили зниження і станом на ранок вже опустились до 104 доларів за баррель. Напередодні, 31 березня, нафта подешевшала одразу на 6% за добу.

Також, за повідомленнями агенції Bloomberg, після рішення Байдена ціни на бензин обвалилися на 5,4%.

Що зробили США?

Очільник Сполучених Штатів оголосив, що для зниження цін на чорне золото країна "розкоркує" свої стратегічні резерви нафти та постачатиме їх на європейській ринок.

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Окрім цього, Байден закликав американські компанії нарощувати видобуток цього ресурсу, що допоможе не лише збити ціни, а й зменшить залежність світу від російских енергоносіїв.

Президент навіть запропонував Конгресу розглянути заходи, які б заохотили компанії видобувати більше нафти.

"Настав час інвестувати у видобуток нафти в ім'я майбутнього нашої країни", – сказав він, виступаючи у Білому домі та додав – Їм доведеться або почати видобуток, або платити за власну бездіяльність".

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Тим часом тариф на транзит нафти через Україну з 1 квітня зріс на 30%. Тепер за прокачку через нашу територію доведеться заплатити 11,5 євро за тонну, порівняно з 9 євро за тонну раніше.

Що це означає для України?

Екс-президент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук наголосив, що таке рішення Байдена є позитивним сигналом для України.

За словами експерта, цим рішенням Сполучені Штати намагаються заповнити ті обсяги нафти, які цього разу не докупили у Російської Федерації.

"Таким чином пан Байден спробує знизити ціну на нафту, оскільки коли на ринку відчувається нестача близько 23% нафти з Росії, це відповідно впливає на ціноутворення. Для нас це має дотичне значення, оскільки ми розуміємо, що ми закуповуємо нафтопродукти на ринку Європи і це безумовно понизить ціни", – каже Косянчук.

Однак простим українцям очікувати швидкого подешевшання бензину не варто, зазначає експерт, оскільки тут більшу роль грає дефіцит, який підсилюється тим, що в країні розпочалась посівна.

Що робить Росія?

Тим часом агресор, який перебуває під шаленим тиском санкцій, намагається продавати свою нафту в Індію із шаленими знижками.

Про це знову повідомляє Bloomberg і зазначає, що РФ пропонує нафту Urals зі знижкою до 35 доларів порівняно із довоєнними цінами, щоб змусити Індію купувати зе більше кривавого чорного золота.

"Сьогодні" також писали, як Індія пояснює свою співпрацю з агресором і розповідали, яка країна навпаки відмовилась від російської нафти.