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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Российские нефтяные танкеры внезапно начали исчезать с радаров – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 13:25
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Рассказываем, как возросла нелегальная активность российских танкеров после начала войны
Зачем российские суда скрываются от радаров
Зачем российские суда скрываются от радаров / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российские нефтяные танкеры все чаще исчезают с радаров, а это свидетельствует о том, что они занимаются чем-то нелегальным.

Об этом сообщила разведывательная компания Windward, пишет CNN.

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По данным расследователей, "темная активность" российских танкеров с сырой нефтью выросла на 600% после начала полномасштабной войны Кремля против Украины.

Делается это, чтобы избежать западных санкций, считают эксперты.

"Мы видим увеличение количества российских танкеров, намеренно выключающих передачу, чтобы обойти санкции. Российский флот начинает скрывать свое местонахождение и экспорт", – заявил гендиректор Windward Ами Дэниел.

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РФ хочет обойти санкции

Еще одной попыткой обойти санкции, которые на агрессора наложили за войну в Украине, было требование Путина к "недружественным странам" платить за газ только рублями.

Таким образом диктатор хотел заставить Европу нарушить свои же контракты, а соответственно – переписать их на новые и обойти санкции.

Газовый шантаж на этот раз не удался, и Евросоюз почти единогласно отказался выполнять требование Путина. Не помогли даже угрозы Пескова прекратить газоснабжение. Тогда в Кремле резко изменили риторику и заявили, что ЕС может и далее производить оплату за газ в евро, однако с некоторыми нюансами.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился на эти махинации, однако попросил более подробное описание схемы.

В "Сегодня" писали, что в мире внезапно подскочили цены на нефть, и рассказывали, какие страны до сих пор покупают черное золото у агрессора.

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