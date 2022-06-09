Не можемо втратити ці галузі: як Україна має боротися з крадіжкою металу та зерна

Україна має документувати крадіжки зерна та металу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Головне завдання України зараз – це відстежувати та максимально задокументовувати всі випадки крадіжки Росією нашого металу та зерна.

Про це заявив віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський.

Реклама

За його словами, у такому разі юристи зможуть знайти спосіб досягти справедливості і це дуже важливо, оскільки галузі ГМК та АПК для України ключові, і ми не можемо їх втратити.

"Я поки не уявляю, як можна відстежувати вкрадене в Україні зерно, воно не маркується, і знайти його буде вкрай складно. Інша справа метал: на ньому є це маркування, його відстежити буде набагато легше. І наше домашнє завдання у цій ситуації – документувати все, до останньої літери. А потім юристи знайдуть спосіб досягти, щоб усе це було розглянуто", – наголосив Нів'євський.

Віцепрезидент з економічної освіти зазначив, що дві ці галузі – це 35% української економіки.

Реклама

"При цьому їхня частка в експорті країни ще більша: близько 70% валютної виручки генерується ГМК та АПК! Тому це питання дуже серйозне. Це буквально питання про виживання економіки України", – заявив він.

Крадіжка росіян

Росіяни крадуть на окупованих територіях України зерно та металопродукцію, яку згодом вивозять до країни-агресорки. Нещодавно на Першому російському каналі навіть вийшов сюжет, де докладно розказано про крадіжку української продукції з маріупольського порту. З сюжету випливає, що спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна.

Раніше компанія "Метінвест" заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча.

Реклама

Це тяжкий міжнародний злочин. Загалом, за даними пресслужби компанії, окупанти планують вивезти близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 млн дол.

Раніше ми також повідомляли, що ММК ім. Ілліча та Азовсталь звернулися до Генпрокуратури з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом крадіжки продукції з комбінатів та її вивезення до РФ.