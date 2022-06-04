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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Вже другий корабель РФ: з маріупольського порту планують вивезти крадений метал

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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4 червня, 18:19
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Російські загарбники нахабно крадують українську продукцію та вивозять з країни, щоб перепродати
"Друга армія світу" нахабно обкрадає Україну
"Друга армія світу" нахабно обкрадає Україну / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

В акваторію Маріупольського порту зайшло друге судно під прапором РФ. Воно швартується під завантаження металопрокату.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім – зерно.

Мародерство в Україні

Раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Загалом це майже 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить 170 млн доларів.

Представники групи Метінвест наголосили, що мародерство, яке вчиняють росіяни в Україні, є тяжким міжнародним злочином.

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Цинічний сюжет пропагандистів

На Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому детально розповідають, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту.

"До завантаження на борт готові тонни металу, який призначений підприємствам Ростова-на-Дону", – заявили російські журналісти.

Лише суховантаж RM-3 має забрати з порту 3000 тонн металопродукції, а тоді – взятися за крадіжку зерна. Орієнтовні терміни мародерства РФ у Маріуполі – до липня, коли на полях дозріє пшениця.

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Раніше ми розповідали, якого покарання зазнають російські окупанти за крадіжку українського металу. Також ми писали, як український бізнес працює та підтримує країну під час війни.

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