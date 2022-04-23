Не вийдуть у море? У Європі намічається дефіцит пального для кораблів через війну в Україні

Запаси нафти для заправки кораблів катастрофічно зменшуються / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У центрі торгівлі нафтою Амстердам-Роттердам-Антверпен назріває дефіцит суднового газойлю, відомого як MGO.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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За словами головного операційного директора постачальника пального Monjasa Group Свенда Малхольта, якщо до вторгнення Росії в Україну всі судна, котрі прибували на заправку низькосірчистим MGO до Балтійського регіону, то тепер вони все частіше вирушають у голландсько-бельгійський хаб, щоб отримати додаткові поставки.

Ситуація з енергоносіями

На імпорт російської нафти явні заборони були запроваджені лише у США та Великої Британії. Однак на біржовому ринку помітні тривалі коливання, а експорт чорного золота із країни різко скоротився.

Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж за попередній тиждень.

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Раніше ми розповідали, як ще країна вирішила відмовитися від російського газу та вугілля, і писали, чому всі так чекають енергетичного ембарго від Євросоюзу.