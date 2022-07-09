Нова атака "Газпрому": як Росія хоче повернути ЄС на свій газовий гачок

Росія шантажує ЄС турбіною для "Північного потоку" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія шантажує європейські країни газом, щоб змусити повернути турбіну для обхідного газопроводу. "Північний потік-1" після ремонту. У Кремлі таким чином сподіваються створити прецендент, щоб послабити санкції.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, зараз уряд Росії бреше про те, що без турбіни Siemens газопровід не працюватиме на повну потужність.

"Це абсолютний шантаж, бо там 8 турбін, а сьогодні працюють лише 3. Це абсолютно не пов'язано з тією турбіною, яка знаходиться у Канаді", – заявив Герман Галущенко.

За словами міністра, РФ щодня постачала до Європи близько 167 млн. кубометрів газу. Нині цей обсяг зменшився на 100 млн. Російський "Газпром" пояснює, що нібито не може постачати більше через трубопровід "Північний потік – 1" через проблеми з турбіною.

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Але Герман Галущенко впевнений, що збільшити постачання газу до Європи можна, якщо використати український транзит. Але Росія цього не хоче і намагається завдяки газу зменшити тиск міжнародних санкцій.

"Тут питання для росіян не в турбіні, а в тому, щоб зробити прецедент, що якийсь певний товар можна витягнути з-під санкцій. Це дуже небезпечний прецедент", – додав міністр.

Канада поверне турбіну РФ?

Канада майже домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку", що стала формальним приводом для Росії, щоб обмежити постачання газу цим газопроводом. При цьому Україна виступає проти таких домовленостей, посилаючись на санкції.

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Зазначимо також, що 7 липня міністр економіки ФРН Роберт Хабек попросив повернути газоперекачувальні агрегати для "Північного потоку", пославшись на те, що цей газопровід критично важливий до Берліна, щоб заповнити свої газові сховища.

Він запропонував передати турбіни не Росії, а Німеччини, якщо справа "в юридичному питанні".

"Сьогодні" раніше розповідали, що російський "Газпром" позбудеться великого сховища блакитного палива у Австрії. Також ми писали, як "Газпром" намагається влаштувати найпотужнішу енергетичну кризу в Європі.