Залишився останній день: "Нафтогаз" звернувся до українців із проханням

"Нафтогаз" звернув увагу українців на лічильники / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У Нафтогазі попросили всіх клієнтів передати дані до 5 квітня, щоб у квитанціях було відображено правильні обсяги спожитого газу.

Про це компанія заявила у соцмережах.

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У повідомленні наголошується, що передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, облгазу, і робити це просять "по змозі".

Також у компанії заявили, що інформації щодо нових тарифів поки що немає, а от чинність нинішнього тарифу на блакитне паливо закінчується вже 30 квітня.

"Компанія працює над тим, щоб презентувати більше пропозицій на ринку, і інформація щодо нових тарифів поки що невідома", – відповів "Нафтогаз" клієнтці.

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Дешевий газ для українських ТЕЦ

Кабінет Міністрів прийняв ухвалу, якою створив механізм покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на енергоринку.

Передбачається постачання окремим ТЕЦ та ТЕС газу за нижчою, пільговою ціною. Відповідний договір вже підписали:

НАК "Нафтогаз України";

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".

Таке рішення було ухвалено для того, щоб в Україні не було перебоїв з постачанням споживачам електричної та/або теплової енергії.

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"Сьогодні" також писали, чи вистачить "Нафтогазу" ресурсів та чи потрібно українцям платити за газ під час війни.