Відповідатимуть перед законом всі! Україна застерігає світ від купівлі краденого окупантами металу

У Маріуполі відбувається банальна крадіжка металу / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні
Росія, яка краде український метал в окупованому Маріуполі, а також всі, хто цей метал має намір купити, будуть притягнуті до відповідальності за нормами закону.
Про це заявив генеральний директор металургійного комбінату Запоріжсталь Олександр Мироненко, і застеріг світ від купівлі краденого.
"Зараз у Маріуполі відбувається банальна крадіжка металу. Рашисти просто вивозять метал з порту, де на початок війни були сотні тисяч тон продукції, яка була призначена для клієнтів у Європі. Також дуже багато металу знаходилось на наших підприємствах. І весь його банально крадуть і вивозять у РФ", – розповів він.
Водночас він підкреслив: всю вкрадену продукцію Метінвест може легко відслідкувати, а юридичний відділ компанії Метінвест Ахметова та Новинського вже працює над механізмом, за яким всі причетні до нелегальних оборудок будуть притягнуті до відповідальності.
"Тому я хотів би застерегти всіх, хто хоче купувати цей метал: є юридичний механізм, і наші юристи працюють над тим, щоб усі, хто буде причетний до операцій з металом, понесли відповідальність за українським та європейським законодавством", — наголосив Мироненко.
Нагадаємо, російські окупанти вивезли до Ростова вже три кораблі з металом ММКІ та Азовсталі, який був вкрадений у Маріуполі.
Металургійні заводи звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом грабежу, а також закликали своїх партнерів за кордоном та компанії-оператори портів по всьому світу не брати участь у операціях з краденим металом, а про спроби продажу — відразу повідомляти компанію Метінвест.
Вивезення зерна
13 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до Ростова прямує вже третє судно з українським металом з заводів "Азовсталь" та ММК їм. Ілліча групи "Метінвест".
За словами Андрющенка, дуже символічно, що крадіжка сталася у День Росії – 12 червня.
"Сьогодні" раніше писали, яке покарання чекає окупантів за розорення українських земель, а також розповідали, яке майбутнє у комбінату та металургії України.