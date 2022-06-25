Відповідатимуть перед законом всі! Україна застерігає світ від купівлі краденого окупантами металу

У Маріуполі відбувається банальна крадіжка металу / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Росія, яка краде український метал в окупованому Маріуполі, а також всі, хто цей метал має намір купити, будуть притягнуті до відповідальності за нормами закону.

Про це заявив генеральний директор металургійного комбінату Запоріжсталь Олександр Мироненко, і застеріг світ від купівлі краденого.

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"Зараз у Маріуполі відбувається банальна крадіжка металу. Рашисти просто вивозять метал з порту, де на початок війни були сотні тисяч тон продукції, яка була призначена для клієнтів у Європі. Також дуже багато металу знаходилось на наших підприємствах. І весь його банально крадуть і вивозять у РФ", – розповів він.

Водночас він підкреслив: всю вкрадену продукцію Метінвест може легко відслідкувати, а юридичний відділ компанії Метінвест Ахметова та Новинського вже працює над механізмом, за яким всі причетні до нелегальних оборудок будуть притягнуті до відповідальності.

Як стверджує Мироненко, вся продукція маркована, тож її дуже легко відстежити.

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"Тому я хотів би застерегти всіх, хто хоче купувати цей метал: є юридичний механізм, і наші юристи працюють над тим, щоб усі, хто буде причетний до операцій з металом, понесли відповідальність за українським та європейським законодавством", — наголосив Мироненко.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли до Ростова вже три кораблі з металом ММКІ та Азовсталі, який був вкрадений у Маріуполі.

Металургійні заводи звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом грабежу, а також закликали своїх партнерів за кордоном та компанії-оператори портів по всьому світу не брати участь у операціях з краденим металом, а про спроби продажу — відразу повідомляти компанію Метінвест.

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Вивезення зерна

13 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до Ростова прямує вже третє судно з українським металом з заводів "Азовсталь" та ММК їм. Ілліча групи "Метінвест".

За словами Андрющенка, дуже символічно, що крадіжка сталася у День Росії – 12 червня.

"Сьогодні" раніше писали, яке покарання чекає окупантів за розорення українських земель, а також розповідали, яке майбутнє у комбінату та металургії України.