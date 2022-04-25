Перша партія вже в Україні: енергетикам передали нове обладнання для ремонту мереж

Трансформаторні підстанції в Україні ремонтуватимуть швидше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК разом з французькою Schneider Electric почали передавати енергетикам обладнання, яке необхідно при відновленні електропостачання у визволених від російських окупантів містах України.

Як повідомили в пресслужбі ДТЕК Ріната Ахметова, перша партія техніки вже прибула в Україну.

Реклама

Допомога від партнерів дозволить швидше ремонтувати трансформаторні підстанції й забезпечувати українців світлом.

"Логістика та імплементація обладнання будуть забезпечені Групою ДТЕК", – додали в компанії.

Звільнені території знову зі світлом

Високотехнологічне обладнання від Schneider Electric призначене для ремонту 60 підстанцій. Це дозволить забезпечити електропостачанням 130 тис. родин.

Реклама

Окрім цього, українським енергетиками передали пристрої автономного забезпечення світла:

сучасні прожектори;

ліхтарі;

лампи.

Їх передадуть громадам, де постачання електроенергії поки що не відновлено. Реалізують допомогу спільно з ДТЕК та в координації з Міністерством енергетики України. Обладнання отримають як державні, так і приватні компанії.

Енергетика в умовах війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,2 млн українських сімей, переважно у Київській та Донецькій областях. Зокрема за останній тиждень знову з електроенергією 125 тис. родин.

Реклама

Війна також пришвидшила процес синхронізації української енергосистеми з європейською. Інтеграція в ENTSO-E дозволяє Україні продавати енергію до ЄС та залучати додаткові інвестиції на ремонт і модернізацію інфраструктури.

Раніше ми розповідали, що звичайний український ріпак може допомогти країні замінити російську нафту.