Постачання газу з РФ з початку війни впало на 30% – де оступився "Газпром"

"Газпром" значно скоротив постачання газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні експорт російського газу впав майже на 30%.

Про це повідомляє видання Forbes.

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Зазначається, що станом на початок червня російський монополіст Газпром припинив постачання блакитного палива вже шістьом європейським компаніям, оскільки вони відмовились оплачувати газ рублями, за кремлівською схемою.

До списку потрапили:

Shell Energy (Німеччина);

Orsted Salg & Service A/S (Данія);

GasTerra B.V. (Нідерланди);

Gasum (Фінляндія):

Булгаргаз (Болгарія);

PGNiG (Польща).

Обсяг постачання цим компаніям становив 13% усіх постачань до Європи трубопроводами або 17,5 млрд куб. м газу на рік. Відповідно до нових даних, за перші п’ять місяців 2022 року постачання газу на експорт становило 61 млрд куб. м, що на 27,6% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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Варто врахувати, що ці дані лише частково враховують зупинку постачання деяким країнам ЄС, оскільки це відбулось здебільшого в останній дні травня.

У 2022 році обсяг поставок блакитного палива трубопроводами може впасти до 100 млрд куб м. зі 140 млрд. куб.

Навіщо Газпром відключає газ?

Деякі експерти навіть назвали таку дивну поведінку "самоембарго", оскільки монополіст фактично сам позбавляє себе обсягів поставок.

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А економіст та президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що таким чином Москва намагається впливати на Європу і змусити все більше країн і компаній виконувати свої забаганки щодо схеми з рублями.

Реальної шкоди ці кроки не завдадуть Газпрому, оскільки ці шість компаній становили не таку велику частку у його постачаннях. Реального удару агресор зазнав би, якби припинились постачання у Німеччину та Угорщину, які, на відміну від Польщі і Фінляндії, споживають дуже багато російського газу.

Про те, чи поведуться європейські покупці на ці махінації Росії і коли на агресора подіють санкції, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, що одна з країн ЄС повністю припиняє усі перемовини з Газпромом, і розповідали, що відбувається з акціями кремлівського монополіста на біржі.