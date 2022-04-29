Потреби Європи зростають – як війна в Україні впливає на газ із Катару

Потреби Європи зростають на тлі відмови від російських енергоносіїв / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні спровокувала зростання цін на нафту. Попит серед європейських країн на енергоносії зростає, а найбільшу вигоду з ситуації отримає Катар.

Як пише Bloomberg, останнім часом в Доху здійснили візит кілька високопосадовців з ЄС, усі вони заявили про швидку потребу в катарському газі.

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Ситуація загострилася після того, як Росія припинила постачати блакитне паливо до Польщі та Болгарії.

Мільярди доларів за експорт

За попередніми підрахунками, до кінця 2022 року експорт енергоносіїв з Катару мав досягнути 100 млрд доларів. Це перша така позначка за останні 8 років.

Раніше країна запустила проєкт вартістю 30 мільярдів доларів. Він передбачає збільшення експорту газу на 60% до 2027 року. Вигідні умови для Катару пов’язані з надмірним попитом – а це означає:

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посилення конкуренції серед покупців;

довгострокові контракти на постачання;

кращі умови для продавця.

До початку війни в Україні західні експерти мали сумніви щодо того, чи вистачить країні ресурсів для розширення. Зараз клієнтів попередили про ще більше розширення. Окрім Катару, непогані умови для торгівлі отримали Саудівська Аравія та Кувейт.

Старша наукова співробітниця Інституту Близького Сходу в Вашингтоні переконана, що Катар буде одним із найважливіших і найпотужніших експортерів газу упродовж наступних років.

Шантаж від "Газпрому"

27 квітня зранку російський "Газпром" повідомив західних покупців газу про припинення у цей же день постачання газу. Листи отримала болгарська Bulgargaz і польська PGNiG, які вирішили першими в ЄС відключити від труби з РФ.

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У Польщу постачання газу зупинили в пунктах "Дроздовичі", "Високе", "Тетерівка" та "Кондратки", через які раніше отримували російський газ. Такою стала реакція російського монополіста на відмову поляків платити за постачання в рублях. Компанія PGNiG зауважила, що в контракті прописано пункт про оплату в валюті, й Польща його виконує, тож путінський указ не має обов’язкової сили.

Раніше офіційна Варшава повідомила, що не продовжуватиме контакту з "Газпромом", який спливає наприкінці 2022 року. Блакитне паливо може надходити в країну двома гілками з Німеччини, з Литви та зі Словаччини.

У Міненерго Болгарії також зазначили, що їхня сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються договором з "Газпромом". Компанія Bulgargaz наголосила, що новий порядок оплати не відповідає чинному до кінця цього року контракту і створює значні ризики для Болгарії, зокрема здійснення платежів без отримання будь-яких постачань газу з російської сторони.

Відмова від нафти з РФ

Нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell вирішила припинити купувати російську нафту, змішану з нафтою в іншій країні. Компанія змінила вимоги до закупівель нафтопродуктів і тепер не прийматиме російську нафту в будь-якій кількості, включаючи суміші.

"Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російську нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи постачання енергії та палива, на які щодня покладаються мільйони людей", – розповіли в Shell.

Раніше нафтовий гігант почав переговори про продаж своєї частки в найбільшому ЗПГ-проєкті в Росії "Сахалін-2". Перемовини ведуть з китайськими Cnooc, CNPC та Sinopec щодо продажу 27,5% частки у родовищі. Компанія може зазнати великих втрат, оскільки підприємства з Піднебесної готові погодитись лише на велику знижку.

"Сьогодні" розповідали, у скільки мільярдів доларів Shell обійдеться вихід з РФ. Водночас Росія знайшла платника за газ у Європі.